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    На Львівщині знов обвалилася шахта, поранений гірник

    • Сьогодні, 08:57
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    Поранений шахтар з травмами середнього ступеня важкості перебуває у лікарні

    Внаслідок повторного обвалу породи на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» травмувався 42-річний працівник.

    Про це повідомляє прес-служба демартаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    «26 січня о 22:00 год. до травматологічного відділення Червоноградської центральної міської лікарні госпіталізовано прохідника шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» (Сокальський район), 1975 року народження, жителя м. Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи на глибині 500 м», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, стан потерпілого на 06:00 год. 27 січня - середнього ступеня важкості.

    Причини події - з'ясовуються.

    Вчора внаслідок обвалу породи на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» травмувався 39-річний кріпильник.

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