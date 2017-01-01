На Львівщині знов обвалилася шахта, поранений гірник
- Сьогодні, 08:57
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Поранений шахтар з травмами середнього ступеня важкості перебуває у лікарні
Внаслідок повторного обвалу породи на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» травмувався 42-річний працівник.
Про це повідомляє прес-служба демартаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
«26 січня о 22:00 год. до травматологічного відділення Червоноградської центральної міської лікарні госпіталізовано прохідника шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» (Сокальський район), 1975 року народження, жителя м. Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи на глибині 500 м», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, стан потерпілого на 06:00 год. 27 січня - середнього ступеня важкості.
Причини події - з'ясовуються.
Вчора внаслідок обвалу породи на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» травмувався 39-річний кріпильник.