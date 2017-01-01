На Львівщині з’явиться чотири сміттєпереробних заводи

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Сміттєпереробний завод

Переробні комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації твердих побутових відходів на Львівщині

У Львівській області збудують чотири комплекси з переробки та утилізації твердих побутових відходів.

Про це із посиланням на «Голос України» повідомляє Ecotown.

Зазначається, що внаслідок конкурсу переможцями стали одразу три компанії: «Вейст Менеджмент Системс», «Глассворк технолоджі» та Інвестиційно-екологічна компанія «ІЕК»,

Пропозиції інвесторів дають змогу збудувати на території області три сміттєпереробних заводи – найбільш прийнятною для регіону стала технологія, яка передбачає термічну переробку відходів та виробництво з них палива.

Ще один завод – четвертий – Львівська міськрада планує збудувати біля ТЕЦ-2, розташованої на околиці обласного центру.

Передбачається, що переробні комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації твердих побутових відходів на Львівщині.