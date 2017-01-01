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    На Львівщині з’явиться чотири сміттєпереробних заводи

    • Сьогодні, 15:15
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    Сміттєпереробний завод
    Сміттєпереробний завод

    Переробні комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації твердих побутових відходів на Львівщині

    У Львівській області збудують чотири комплекси з переробки та утилізації твердих побутових відходів. 

    Про це із посиланням на «Голос України» повідомляє Ecotown

    Зазначається, що внаслідок конкурсу переможцями стали одразу три компанії: «Вейст Менеджмент Системс», «Глассворк технолоджі» та Інвестиційно-екологічна компанія «ІЕК»,   

    Пропозиції інвесторів дають змогу збудувати на території області три сміттєпереробних заводи – найбільш прийнятною для регіону стала технологія, яка передбачає термічну переробку відходів та виробництво з них палива.

    Ще один завод – четвертий – Львівська міськрада планує збудувати біля ТЕЦ-2, розташованої на околиці обласного центру. 

    Передбачається, що переробні комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації твердих побутових відходів на Львівщині.

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