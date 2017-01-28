На Мадагаскарі весільний кортеж впав у річку: загинуло 45 людей

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Карта Мадагаскару

Причина трагедії наразі не відома

На Мадагаскарі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю весільного кортежу, щонайменше 45 людей загинули, пише видання «Xinhua».

Відомо, що вантажний автомобіль, перевозячи близько 70 родичів молодят, упав з моста в річку в районі міста Анджозоробе.

«45 людей: із них 9 дітей, 27 жінок та 10 чоловіків загинули, ще 24 постраждали внаслідок ДТП. Більшість із загиблих потонули. Загиблі були учасниками весільного кортежу», - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що наразі не зрозуміла причина дорожньо-транспортної пригоди, адже водій автомобілю також загинув.

Як повідомляв «Главком», нещодавно двоє осіб загинули й семеро отримали травми через падіння з обриву автобуса на західному шосе в Ізраїлі.