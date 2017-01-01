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    На Мальті дострокові парламентські вибори

    • Сьогодні, 13:33
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    Вибори на Мальті
    Вибори на Мальті

    Результати виборів можуть бути оголошені вже в неділю

    Сьогодні, 3 червня, в Республіці Мальта проходять дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє Malta Today.

    «На Мальті сьогодні проходять парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку. Вони працюватимуть до 22:00 без перерви», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією видання, основна передвиборна кампанія велася між лейбористською партією на чолі з прем'єр-міністром Джозефом Маскатом і націоналістичною партією на чолі з лідером опозиції Саймоном Бусуттилом.

    Переможця можуть оголосити в неділю, 4 червня, вранці, якщо результат буде ясний. Оголошення займе більше часу, якщо кількість голосів за учасників виборів буде приблизно однаковою.

    вибори
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