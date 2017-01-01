На Манежній площі в Москві відбуваються затримання

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Русский Репортёр

Громадські активісти фіксують порушення прав громадян з боку поліції

У центрі Москви на Манежній площі поліція затримала підлітка. Про це блогер Ілля Варламов повідомив у своєму Twitter. Блогер написав, що під час обшуку в юнака «знайшли підручник з алгебри, Конституцію і пачку грошей (швидше за все іграшкових)».

Twitter Іллі Варламова

Раніше повідомлялося, що навколо Манежної площі встановили металеві загородження, а на вході на Червону площу встановили металошукачі. До центра міста стягнули ОМОН і бійців Росгвардіі. Кілька днів тому в соцмережах почали з'являтися заклики вийти на акцію протесту в Москві 2 квітня. Поліція Москви застерегла жителів міста від участі в цій акції. Там підкреслили, що мерія не отримувала повідомлень про проведення акції, і вона не узгоджена з владою.

Російський телеканал «Дождь» веде пряму трансляцію з центра російської столиці. Журналіст телеканалу розповідає, що вхід на Червону площу відкритий, великого скупчення людей не спостерігається. Громадські активісти, повідомляє телеканал, фіксують порушення прав громадян з боку поліції.

Генпрокуратура зажадала від Роскомнадзора заблокувати сторінки в соцмережах із закликами вийти на акцію 2 квітня. Напередодні стало відомо, що Слідчий комітет порушив справу про заклики до масових безладів в Москві. Встановлюються особи людей, що розміщували їх в соціальних мережах.

Нагадаємо, минулого тижня у РФ відбулася масова акція протесту. Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни. Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад одну тисячу людей.