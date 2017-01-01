На Майдані мітинг до Дня пам’яті жертв депортації кримських татар

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Мітинг на Майдані (архівне фото)

Сьогодні згадують трагічні події 18 травня 1944 року, коли почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар

На Майдані Незалежності у Києві проходить мітинг, присвячений Дню пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня відбуваються заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. В цей день згадують трагічні події 1944 року.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом.

18 травня в Україні вшановують як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.