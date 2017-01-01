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    На Майдані мітинг до Дня пам’яті жертв депортації кримських татар

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    Мітинг на Майдані (архівне фото)
    Мітинг на Майдані (архівне фото)

    Сьогодні згадують трагічні події 18 травня 1944 року, коли почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар

    На Майдані Незалежності у Києві проходить мітинг, присвячений Дню пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

    На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня відбуваються заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. В цей день згадують трагічні події 1944 року.

    18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом.

    18 травня в Україні вшановують як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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