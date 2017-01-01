На Майдані розпочмнається віче щодо блокади Донбасу

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Напередодні масові акції в центрі столиці завершилися затриманнями і потерпілими серед їх учасників та правоохоронців

У центрі столиці на Майдані Незалежності сьогодні проходить народне віче. Його учасники вимагають від влади припинити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Організатори - «Штаб блокади торгівлі з окупантами» - анонсували його початок на 19:00.

Нагадаємо, до Михайлівського собору у Києві підігнали автозаки.

Вчора в центрі столиці мітингувальники проводили акцію протесту на вул. Банковій та Інститутській у Києві. До цього учасники зібралися на Майдані Незалежності, після чого пішли до Адміністрації президента.

Ввечері 19 лютого у Києві на вул. Інститутській почалися зіткнення між протестувальниками і поліцією. Поліція затримала главу «Організації українських націоналістів» Миколу Коханівського та ще кількох протестувальників.

Через кілька годин його і інших затриманих відпустили. Під час зіткнень постраждали щонайменше 10 осіб, серед них поліцейські.