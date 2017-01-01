  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»

    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка
    Працівники &laquo;Київзеленбуду&raquo; висаджують клумбу
    Фото: Станіслав Груздєв
    Працівники «Київзеленбуду» висаджують клумбу

    Київська влада спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017»

    У Києві на Майдані Незалежності тривають роботи з підготовки столиці до «Євробачення».

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», вже другий день працівники «Київзеленбуду» висаджують клумбу біля столичної філармонії.

    Крім того, як уже повідомлялося, літню естраду в Маріїнському парку, яку кияни називають «Мушлею», буде капітально реконструйовано до початку пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    Цьогоріч було виділено 2 мільйони гривень на її відновлення, яке, зокрема, передбачає і технічне оснащення сцени світлом та звуковою апаратурою. 

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»
    Фото: Станіслав Груздєв

    Як повідомляв «Главком», у 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».

    Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

    Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.

    Читайте також
    Євробачення Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ