На Майдані триває активна підготовка до «Євробачення»

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Фото: Станіслав Груздєв Працівники «Київзеленбуду» висаджують клумбу

Київська влада спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017»

У Києві на Майдані Незалежності тривають роботи з підготовки столиці до «Євробачення».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», вже другий день працівники «Київзеленбуду» висаджують клумбу біля столичної філармонії.

Крім того, як уже повідомлялося, літню естраду в Маріїнському парку, яку кияни називають «Мушлею», буде капітально реконструйовано до початку пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Цьогоріч було виділено 2 мільйони гривень на її відновлення, яке, зокрема, передбачає і технічне оснащення сцени світлом та звуковою апаратурою.

Як повідомляв «Главком», у 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».

Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.