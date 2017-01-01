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    На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі

    • Сьогодні, 20:56
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    Мітинг прихильників блокади
    Фото: Українські новини
    Мітинг прихильників блокади

    Учасники мітингу не мають наміру йти до Адміністрації президента

    На Майдані Незалежності в Києві близько 500 людей проводять мітинг на підтримку торговельної блокади з Росією і окремими районами Донецької і Луганської областей. Про це повідомляють Українські новини.

    Мітинг розпочався о 19:00. На ньому виступають політики та громадські активісти.

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    Активних дій учасники акції не роблять. Бажаючі можуть залишити свої пропозиції в пункті прийому рекомендацій, який працює на Майдані.

    Вони також не мають наміру іти до Адміністрації президента, але група «Об'єднання українських націоналістів» має намір пікетувати одну з компаній бізнесмена Ріната Ахметова.

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    На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі
    На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі
    На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі
    На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі

    Нагадаємо, 13 березня у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

    Після цього акції відбулися протесту у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.

    Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

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    Росія Донбас Київ
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