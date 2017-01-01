На Майдані зібралися кілька сотень прихильників блокади на Донбасі

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Фото: Українські новини Мітинг прихильників блокади

Учасники мітингу не мають наміру йти до Адміністрації президента

На Майдані Незалежності в Києві близько 500 людей проводять мітинг на підтримку торговельної блокади з Росією і окремими районами Донецької і Луганської областей. Про це повідомляють Українські новини.

Мітинг розпочався о 19:00. На ньому виступають політики та громадські активісти.

Активних дій учасники акції не роблять. Бажаючі можуть залишити свої пропозиції в пункті прийому рекомендацій, який працює на Майдані.

Вони також не мають наміру іти до Адміністрації президента, але група «Об'єднання українських націоналістів» має намір пікетувати одну з компаній бізнесмена Ріната Ахметова.

Нагадаємо, 13 березня у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Після цього акції відбулися протесту у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.