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На межі з Кримом активізувалася російська авіація

Прикордонники зафіксували активізацію російської авіації на адмінмежі із окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ

Прикордонники зафіксували активізацію російської авіації на адмінмежі із окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів спостерігали політ 5 вертольотів окупантів. Мі-8 збройних сил Росії рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання. У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Крім того, поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями окупантів.

Нагадаємо, раніше директор ФСБ РФ Олександр Бортников звинуватив українські державні органи у причетності до «активних дій з підготовки та реалізації терористичних задумів» в анексованому Криму.

Про це він сказав у вівторок на засіданні російського національного антитерористичного комітету, передають російські ЗМІ.

«До активних дій з підготовки та реалізації терористичних задумів у Криму перейшли українські державні органи і радикальні організації», – сказав Бортников.

«Цього року ФСБ Росії нейтралізовано дві українські диверсійні групи, які планували напади на життєво важливі об'єкти півострова», – додав він.