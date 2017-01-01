На Миколаївщині чоловік вибив двері в храм, щоб поставити свічку

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Чоловік зовні виглядав як людина з психічними розладами

У Миколаївській області чоловік вибив двері в храм, щоб зайти і поставити свічку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області в Facebook.

«Встановлюються обставини вчинення хуліганських дій в культовій споруді. Приблизно о 6:00 годині 16 квітня 2017 року Новоодеський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 52-річний житель с. Троїцьке з повідомленням про те, що невідома особа проникла на територію церкви», - сказано в повідомленні.

На місці події з'ясувалося, що зловмисник вибив вхідні двері в храм, щоб зайти в приміщення і поставити свічку.

У зв'язку з тим, що чоловік зовні виглядав як людина з психічними розладами, правоохоронці викликали швидку допомогу, яка доставила хулігана в лікарню.

Інформація внесена до Єдиного журнал обліку, проводиться перевірка.