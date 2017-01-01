На Миколаївщині чоловіка застрелили в мисливських угіддях

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Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Потерпілому викликали швидку, але лікарі не змогли врятувати життя чоловікові

У Миколаївській області в результаті конфлікту між групами чоловіків, одна людина була убита пострілом в голову. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Миколаївській області.

«Близько 18:00 в Веселинівське відділення поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 29-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням голови. Чоловік помер в лікарні», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження потерпілому були нанесені під час конфлікту, який виник між двома групами осіб на території мисливського угіддя. В ході сварки один з конфліктуючих отримав смертельне поранення, попередньо, зі зброї травматичної дії. Потерпілому викликали швидку, але лікарі не змогли врятувати життя чоловікові.

41-річного зловмисника, який відкрив стрілянину, поліцейські затримали на місці події в порядку ст.208 КПК України, стосовно нього вирішується питання про оголошення про підозру і обрання запобіжного заходу.

Під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.