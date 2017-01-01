На Миколаївщині поліцейський підкинув чоловіку наркотики

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Під час розслідування поліцейського було звільнено з органів внутрішніх справ України.

На Миколаївщині старший дільничний офіцер поліції, заради поліпшення статистики розкриття, підкинув наркотики жителю Первомайського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що капітан поліції, маючи намір створити штучний показник у розкритті злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних речовин, подав до органу досудового розслідування рапорт з завідомо неправдивими відомостями про скоєння раніше судимим чоловіком злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

На підставі цього рапорту було зареєстровано кримінальне провадження.

У подальшому, 28 лютого 2017 року, дільничний, приніс в будинок чоловіка пакет з наркотичною речовиною і незабаром повернувся в будинок вже зі слідчим Первомайського відділу поліції.

Був проведений формальний обшук приміщення, в ході якого виявлено 160 грамів канабісу. Саме в цей момент слідчими прокуратури та співробітниками управління внутрішньої безпеки Нацполіції в області його було затримано.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ч.2 ст.383, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.307 КК України (завідоме неправдиве повідомлення про вчинення злочину, службове підроблення, зберігання наркотичних речовин з метою збуту).

Під час розслідування його було звільнено з органів внутрішніх справ України.

Як повідомили у прокуратурі області за вчиненні злочини екс- правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі.