  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Миколаївщині у ДТП загинув водій, жінка і троє дітей залишились заблокованими у авто

    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    ГУ ДСНС України

    Сталося лобове зіткнення двох автівок на трасі Мелітополь-Новоазовськ-Одеса

    Сьогодні, 7 лютого, о 10:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Мелітополь-Новоазовськ-Одеса біля клеверного моста сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Прибувши на місце ДТП рятувальники з’ясували, що сталося лобове зіткнення Opel Astra  та «Москвича». Водій «Москвича» загинув, а пасажирка постраждала. Обоє опинилися заблокованими понівеченими елементами автомобіля. Рятувальниками за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого та постраждалу жінку та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

    Читайте також

    Також, в цій же автівці знаходилися троє дітей, хлопчик, 2011 р.н., та дві дівчини 2014 р.н. та 2012 р.н., яких було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

    Крім того, в результаті зіткнення постраждав водій автомобіля Opel, якому була надана перша медична допомога на місці події та від госпіталізації він відмовився. Інші пасажири Opel за медичною допомогою не зверталися.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Миколаївщині у ДТП загинув водій, жінка і троє дітей залишились заблокованими у авто
    На Миколаївщині у ДТП загинув водій, жінка і троє дітей залишились заблокованими у авто
    На Миколаївщині у ДТП загинув водій, жінка і троє дітей залишились заблокованими у авто

     

    Читайте також
    ДТП Миколаївщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ