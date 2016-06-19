На Миколаївщині у ДТП загинув водій, жінка і троє дітей залишились заблокованими у авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГУ ДСНС України

Сталося лобове зіткнення двох автівок на трасі Мелітополь-Новоазовськ-Одеса

Сьогодні, 7 лютого, о 10:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Мелітополь-Новоазовськ-Одеса біля клеверного моста сталася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце ДТП рятувальники з’ясували, що сталося лобове зіткнення Opel Astra та «Москвича». Водій «Москвича» загинув, а пасажирка постраждала. Обоє опинилися заблокованими понівеченими елементами автомобіля. Рятувальниками за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого та постраждалу жінку та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Також, в цій же автівці знаходилися троє дітей, хлопчик, 2011 р.н., та дві дівчини 2014 р.н. та 2012 р.н., яких було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

Крім того, в результаті зіткнення постраждав водій автомобіля Opel, якому була надана перша медична допомога на місці події та від госпіталізації він відмовився. Інші пасажири Opel за медичною допомогою не зверталися.