На Миколаївщині власнику ковбасного підприємства підкинули поминальний вінок та гранату

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Граната, яку підкинули під будинок підприємцю, виявилася навчальною

Миколаївському підприємцю на подвір'я будинку підкинули гранату та поминальний вінок. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Сьогодні, 30 січня, о 8:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на території свого домоволодіння він виявив небезпечний предмет, схожий на вибуховий пристрій. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили поминальний вінок, до якого клейкою стрічкою було примотано гранату із чекою.

Експерти вибухотехнічного відділу ГУ НП у Миколаївській області, оглянувши вибухівку, зробили висновок про те, що виявлена граната РГД-5 є навчальною і загрози для оточуючих не становить. Для проведення досліджень знайдені на подвір’ї заявника предмети було вилучено та відправлено на експертизу.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП у Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством), що карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного злочину, та свідки пригоди.

Як стало відомо, чоловік, якому підкинули гранату, є відомим у місті власником цеху з виробництва м’ясних виробів, пише УНН.