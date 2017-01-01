На Миколаївщині загинув військовий строкової служби
- Сьогодні, 21:46
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Внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям, військовослужбовець строкової служби
У військовій частині на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки, загинув військовослужбовець строкової служби.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ України.
«Близько 16.30 в одній з військових частин на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям, військовослужбовець строкової служби», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводиться розслідування обставин інциденту.