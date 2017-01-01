На Миколаївщині затримали адвоката на хабарі у 7 тисяч доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дана сума призначалася для працівника правоохоронного органу, щоб той зробив перекваліфікацію кримінального правопорушення

3 березня оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Миколаївській області ДЗЕ Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління прокуратури Миколаївської області затримали адвоката на робочому місці.

У нього вилучили 7 тисяч доларів США, які призначались для працівника правоохоронного органу.

Саме стільки, на думку правоохоронця, «коштує» перекваліфікація кримінального провадження з ч. 2 ст. 187 (Розбій) на ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України, якою передбачене більш м'яке покарання.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2. ст. 27 (Види співучасників), ч. 2 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.