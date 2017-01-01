На місці зсуву у Киргизстані знайшли тіла двох дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зсув ґрунту в Киргизстані

За даними рятувальників, під завалами можуть перебувати 24 людини

У Киргизстані, в селі Аю Ошської області, де 29 квітня на 11 житлових будинків стався зсув ґрунту, виявили тіла двох дівчаток 2 і 12 років. Про це повідомляє прес-служба МНС республіки.

Зазначено, що на місці події зараз тривають оперативно-розшукові заходи. За даними рятувальників, під завалами можуть перебувати 24 людини, в тому числі діти. 29 квітня в МНС оголосили, що всі вони, за попередніми даними, загинули. Обсяг обвалених порід на село Аю, як уточнили пізніше представники відомства, склав приблизно 1 млн куб. м.

Нагадаємо, зсув ґрунту в Киргизстані стався вранці 29 квітня. Глава республіки Алмазбек Атамбаєв тоді заявляв, що людей, які опинилися під обвалом, заздалегідь попереджали про можливий зсув і рекомендували переселитися в безпечне місце. У зв'язку з інцидентом у Киргизстані 29 квітня оголошено триденну жалобу.