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    На Міжнародній космічній станції стався витік аміаку

    • Сьогодні, 22:47
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    МКС
    МКС

    Витік аміаку не загрожує космонавтам

    На американському сегменті Міжнародної космічної станції виявлено витік аміаку. Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в ракетно-космічній галузі.

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    «Витік аміаку відбувається із зовнішньої системи терморегулювання. Він не загрожує екіпажу», - зазначив співрозмовник агентства.

    Астронавтам не вдавалося зупинити просочування речовини більше тижня, однак напередодні джерело витоку визначили.

    «За допомогою аналізатора аміаку, доставленого на станцію, було проведено сканування зовнішньої поверхні станції і локалізовано місце витоку - блок клапанів радіаторів на секції P1», - пояснив співрозмовник.

    Однак зупинити просочування аміаку поки не вдається. Фахівці NASA продовжують стежити за розвитком ситуації.

    Як повідомляв «Главком», астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи. Дослідники говорять, що всі сім потенційно можуть мати воду у рідкому вигляді на своїх поверхнях в залежності від інших властивостей цих планет.

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