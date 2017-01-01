На Міжнародній космічній станції стався витік аміаку

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Витік аміаку не загрожує космонавтам

На американському сегменті Міжнародної космічної станції виявлено витік аміаку. Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в ракетно-космічній галузі.

«Витік аміаку відбувається із зовнішньої системи терморегулювання. Він не загрожує екіпажу», - зазначив співрозмовник агентства.

Астронавтам не вдавалося зупинити просочування речовини більше тижня, однак напередодні джерело витоку визначили.

«За допомогою аналізатора аміаку, доставленого на станцію, було проведено сканування зовнішньої поверхні станції і локалізовано місце витоку - блок клапанів радіаторів на секції P1», - пояснив співрозмовник.

Однак зупинити просочування аміаку поки не вдається. Фахівці NASA продовжують стежити за розвитком ситуації.

Як повідомляв «Главком», астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи. Дослідники говорять, що всі сім потенційно можуть мати воду у рідкому вигляді на своїх поверхнях в залежності від інших властивостей цих планет.