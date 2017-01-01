На Молитовному сніданку Гройсман заявив, що цей рік має бути успішним для України

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Глава уряду вважає, що цей Молитовний сніданок привносить у життя українців єдність

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вірить, що цей рік буде хоч і не менш складним, ніж попередній, але успішним для України. Про це прем'єр заявив, виступаючи під час Шостого молитовного сніданку.

«Я глибоко вірю в те, що наступний рік, до наступного молитовного сніданку, він має бути не менш складним, але він має бути успішним. Ми маємо виграти ту боротьбу, яка йде багато віків за прекрасну нашу державу, за благополуччя українського народу і на цьому шляху віра і молитва буде завжди нам допомагала приймати вірні рішення і долати труднощі», - сказав Гройсман.

Прем'єр також додав, що цей Молитовний сніданок привносить у життя українців єдність.

«Аналізуючи цей рік, наврядчи ми можемо сказати, що він був простий, але точно знаю, що та молитва, яка була звершена в цій залі рік назад, допомогла нам у дуже складних питаннях. Ми іноді дуже роз'єднані і іноді нам не вистачає мудрості, але на наших плечах лежить надзвичайно велика відповідальність за прекрасну європейську країну. Сьогодні суспільство вимагає від нас тільки єдиного, що ми маємо бути єдині, ми маємо боротись за те, щоб країна стала успішна, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб врешті решт, ми змогли реалізувати свої бажання і прагнення. За всім цим стоїть віра, важка праця і має бути результат»,- додав Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить Шостий національний молитовний сніданок.

Святійший Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет помолився за мир в Україні під час Шостого молитовного сніданку за участю керівництва держави.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що він не допустить порушення і розхитування міжконфесійного миру в Україні.

Парламентські молитовні сніданки є давньою традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем духовного об'єднання і порозуміння політиків та урядовців. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, а також в Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах.

Торік П'ятий національний молитовний сніданок України відбувся за участі перших осіб держави, народних депутатів України, членів Уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.



