На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор

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Прапор на столичному мосту Патона

В акції взяли участь більше сотні людей

На мосту Патона у Києві більше сотні активістів утворили «живий ланцюг Соборності» й розгорнули 30-метровий прапор України.

Про це повідомляє «112 Україна».

Учасники акції несли частини прапору, які потім об’єднали в суцільне полотно.

Після об`єднання колон, активісти зі свічками провели хвилину мовчання в пам`ять про загиблих на Майдані та в АТО.

Нагадаємо, Україна 22 січня святкує День Соборності.