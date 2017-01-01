На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
- Сьогодні, 12:24
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Прапор на столичному мосту Патона
В акції взяли участь більше сотні людей
На мосту Патона у Києві більше сотні активістів утворили «живий ланцюг Соборності» й розгорнули 30-метровий прапор України.
Про це повідомляє «112 Україна».
Учасники акції несли частини прапору, які потім об’єднали в суцільне полотно.
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Після об`єднання колон, активісти зі свічками провели хвилину мовчання в пам`ять про загиблих на Майдані та в АТО.
Нагадаємо, Україна 22 січня святкує День Соборності.