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    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор

    • Сьогодні, 12:24
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    Прапор на столичному мосту Патона
    Прапор на столичному мосту Патона

    В акції взяли участь більше сотні людей

    На мосту Патона у Києві більше сотні активістів утворили «живий ланцюг Соборності» й розгорнули 30-метровий прапор України.

    Про це повідомляє «112 Україна».

    Учасники акції несли частини прапору, які потім об’єднали в суцільне полотно.

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    Після об`єднання колон, активісти зі свічками  провели хвилину мовчання в пам`ять про загиблих на Майдані та в АТО.

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    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор
    На мосту Патона в Києві «живий ланцюг» розгорнув 30-метровий прапор

    Нагадаємо, Україна 22 січня святкує День Соборності.

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