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    На новорічні свята зі Львова до Києва пустять додатковий потяг

    • 20 Грудня, 12:48
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    Поїзд здійснить рейси зі Львова до Києва 29 і 30 грудня

    На новорічні свята «Укрзалізниця» призначила курсування додаткового поїзда №252 «Львів – Київ», який здійснить рейси 29 та 30 грудня. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

    Додатковий поїзд №252 «Львів – Київ» вирушить зі Львова 29, 30 грудня о 13:10 та прибуде до Києва наступного дня о 00:08.

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    Поїзд робитиме зупинки у Тернополі, Підволочиську, Хмельницькому, Вінниці та Козятині.

    Загалом на новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 27 додаткових поїздів у різних напрямках, у яких запропонувала пасажирам понад 255 тис. місць у поїздах.

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