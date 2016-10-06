На Нью-Йорк насувається снігова буря: у місті введено надзвичайний стан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп вперше у якості президента займатиметься нейтралізацією наслідків стихійного лиха

У Нью-Йорку ввели надзвичайний стан через загрозу снігової бурі, яка от-от має дістатися міста.

Про це повідомляє ВВС Україна.

«Надзвичайний стан оголошений у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі в очікуванні снігової бурі. Вона досягне східного узбережжя у вівторок», - йдеться у повідомленні.

Напередодні через шторм перенесли переговори президента Дональда Трампа з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Буря і заметіль, як очікується, принесуть у Нью-Йорк близько 60 сантиметрів опадів. Швидкість вітру подекуди досягатиме 96 км/год.

У найбільшому місті США будуть закриті школи, скасовані рейси в аеропортах.

У Нью-Йорку через снігопад закриється штаб-квартира ООН, де в ці дні проходить конференція з прав жінок. Нью-Йоркська біржа також працюватиме в полегшеному режимі - більшість трейдерів не вийдуть на роботу, що позначиться на обсягах торгівлі.

У США в середу будуть скасовані близько 6500 авіарейсів, повідомляє сервіс FlightAware.

Президент США Дональд Трамп вперше у якості президента займатиметься нейтралізацією наслідків стихійного лиха.

Трамп запевнив, що зустрічався з керівниками Міністерства внутрішньої безпеки та Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA)

«Все повністю готове. Давайте сподіватися, що все буде не так погано, як пророкують деякі люди. Зазвичай так і буває», - прокоментував Трамп наближення шторму.