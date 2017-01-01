На обліку в Україні перебувають 135 тисяч ВІЛ-інфікованих. Лише половина отримує терапію

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Гендиректор державної установи «Центр громадського здоров’я» Наталія Нізова

Водночас за останні роки знизилася кількість виявлення випадків ВІЛ-інфекції серед молоді у віці до 24 років

Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова розповіла, що кількість хворих на ВІЛ в Україні є однією з найбільших у Східній Європі та Центральній Азії. Наразі ми другі після Росії. Починаючи з 1987 року і до сьогодні у нас сумарно зареєстровано майже 220 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. З них 135 тисяч зараз перебувають на диспансерному обліку і 75 тисяч отримують антиретровірусну терапію.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

«За останні роки знизилася кількість виявлення випадків серед молоді у віці до 24 років і, зокрема, серед споживачів ін’єкційних наркотиків, які традиційно є рушійною силою епідемії. Істотно (більше, ніж у сім разів) зменшився рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Якщо в 2001 році цей показник становив 27,8%, то сьогодні – 3,3%, ми впевнено рухаємося до елімінації (вилучення) випадків народження дітей із ВІЛ-інфекцією від ВІЛ-позитивних матерів», - зазначила Нізова.

Водночас вона додає, що зараз у нас лікується 55% від тих пацієнтів, які перебувають на диспансерному обліку (тобто більше половини зі 135 тисяч. - «Главком»).

«За найближчих два роки ми повинні знайти всіх, хто не знає про свій статус, і забезпечити до 2020 року лікуванням 90% людей, які живуть із ВІЛ в Україні», - прогнозує експерт.

Територіями з високим рівнем поширеності ВІЛ/СНІДу Нізова називає південні регіони України, а також Дніпропетровську, Київську, Чернігівську, Донецьку області та Київ, західні області – з низьким.

«Більше половини всіх ВІЛ-інфікованих осіб, які офіційно перебувають під наглядом, проживають на територіях Дніпропетровської, Донецької, Одеської областей та Києва», - резюмує очільниця Центру громадського здоров’я.

Довідка: На початок 2016 року в Україні, за оціночними розрахунками, мешкало 220 тисяч людей із ВІЛ-інфекцією. У віковій групі 15–49 років рівень поширеності ВІЛ становив 0,9% (тобто майже 1 до 100 за оціночними розрахунками).

За 1987–2016 роки в країні офіційно зареєстровано 297 424 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 92,9 тис. випадків захворювання на СНІД та 41,7 тис. випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 1 січня 2017 року під медичним наглядом перебуває майже 133 тисячі ВІЛ-інфікованих, з них кожен третій має діагноз СНІД.

У 2016 році відзначалося збільшення кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб – 17 тис. проти 15,9 тис. у 2015 році. Темп приросту становив +7,5%, показник захворюваності – 40,0 на 100 тис. осіб проти 37,0 на 100 тис. у попередньому році.