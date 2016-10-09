На Одещині 10-річний хлопчик вистрілив в око молодшій сестрі

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Постраждалу терміново транспортували до Одеси, де її госпіталізували

В Одеській області в селі Вікторівка 10-річний хлопчик поранив свою молодшу сестру, вистріливши їй в око з рушниці.

«Хлопчик балувався і вистрілив з пневматичної рушниці у свою молодшу сестру. Куля влучила в око 9-річної дівчинки. Постраждалу терміново транспортували до Одеси, де її госпіталізували», – розповіли в поліції.

Правоохоронці уточнили, що дітей виховують в прийомній сім’ї – в будинку сімейного типу. Крім них, під опікою знаходяться ще п’ятеро дітей.

За фактом події вже відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 11 травня, у Чорноморці (Київський район Одеси) під час конфлікту між подружжям за розподіл будинку працівник фірми, яка відмикає замки, отримав поранення в голову з травматичної зброї.





Джерело: Обозреватель