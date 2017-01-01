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    На Одещині через негоду утворилися кілометрові затори

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    Значне скупчення автомобілів спостерігається в районі Краснознам'янки

    На трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.

    Про це сьогодні ввечері на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

    «Через складні погодні умови і ДТП, що сталася в районі Краснознам'янки, утворився значний затор довжиною в 10 км, рух обмежено, враховуйте цю обставину, або взагалі перенесіть подорож», - написав Форостяк.

    «Главком» також повідомляв, що сьогодні на 16 км автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет. 

    У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.

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