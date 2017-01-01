На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому

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Фото: bessarabiainform.com ДТП

За попередніми даними, водій автівки заснув за кермом

У Кілійському районі Одеської області сьогодні внаслідок ДТП четверо осіб загинули і одна отримала травми.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, повідомлення про аварію на автодорозі Кілія-Вилкове надійшло о 6.30.

«Автомобіль «ВАЗ» врізався в дерево. Внаслідок сильного удару четверо загинули на місці події, ще одну людину, яка перебувала у тяжкому стані, бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до районної лікарні», - повідомив Мельник.

Як зазначив представник у регіональному главку Нацполіції, за попередніми даними, водій заснув за кермом. «Попередньо, п'ятеро чоловіків поверталися з нічної риболовлі, зі сторони смт Вилкове. Всі п'ятеро - жителі Одеської області», - зазначив він.

Співробітники поліції встановлюють причини та обставини аварії.

Як повідомлялося, на Закарпатті 49-річний мотоцикліст, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, врізався у бетонну огорожу.