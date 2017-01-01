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    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому

    • Сьогодні, 16:46
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    ДТП
    Фото: bessarabiainform.com
    ДТП

    За попередніми даними, водій автівки заснув за кермом

    У Кілійському районі Одеської області сьогодні внаслідок ДТП четверо осіб загинули і одна отримала травми.

    Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, повідомлення про аварію на автодорозі Кілія-Вилкове надійшло о 6.30.

    «Автомобіль «ВАЗ» врізався в дерево. Внаслідок сильного удару четверо загинули на місці події, ще одну людину, яка перебувала у тяжкому стані, бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до районної лікарні», - повідомив Мельник.

    Як зазначив представник у регіональному главку Нацполіції, за попередніми даними, водій заснув за кермом. «Попередньо, п'ятеро чоловіків поверталися з нічної риболовлі, зі сторони смт Вилкове. Всі п'ятеро - жителі Одеської області», - зазначив він.

    Співробітники поліції встановлюють причини та обставини аварії.

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    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому
    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому
    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому
    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому
    На Одещині четверо людей загинули в ДТП, повертаючись з риболовлі додому

    Як повідомлялося, на Закарпатті 49-річний мотоцикліст, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, врізався у бетонну огорожу.

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