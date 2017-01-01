На Одещині чоловіки підпалили вишку прикордонникам, а потім просили їх допомогти з контрабандою

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Чоловіки підпалили спостережну вишку, яку громадські формування використовували для допомоги в охороні держкордону

Дивний спосіб домовитися з прикордонниками вибрали двоє жителів Одеської області - вони підпалили спостережну вишку і намагалися на них напасти. Як повідомили в Держприкордонслужбі України, інцидент стався 5 березня.

«Прикордонний наряд відділу «Кучурган» Білгород-Дністровського загону помітив, як невідомі особи намагалися пошкодити інженерну інфраструктуру поблизу кордону. Вони підпалили спостережну вишку, яку громадські формування використовували для допомоги в охороні держкордону. До місця події негайно вирушила група реагування і виявила двох осіб, які відразу запропонували прикордонникам допомагати їм у протиправній діяльності по переміщенню товарів», - йдеться в повідомленні.

Отримавши відмову, незнайомці почали погрожувати прикордонникам підпалом їх автомобілів, а в якості останнього аргументу зробили спробу нападу на прикордонний наряд. Після цього правопорушники були затримані з принесенням спецзасобів.

Затриманих притягли до відповідальності за злісну непокору, порушення прикордонного режиму та передали правоохоронним органам.