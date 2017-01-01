На Одещині дитина наклала на себе руки

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Хлопчик походив із хорошої багатодітної сім’ї

В Одеській області повісився 11-річний хлопчик. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася в с. Єлизаветівка. Правоохоронці отримали інформацію про смерть дитини від медиків смт Бородіне. «За словами медпрацівника, попередня причина смерті неповнолітнього – асфіксія від здавлення шиї петлею», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

«Під час огляду тіла дитини видимих ознак насильницької смерті виявлено не було. Встановлено,що хлопчика знайшов повішеним його батько на горищі їхнього будинку, розташованому в селі Єлизаветівка», - сказано в повідомленні.

Родина, в якій виховувався неповнолітній, за інформацією правоохоронців, благополучна, на обліку в поліції чи соціальних службах не перебуває. «47-річна мати та 48-річний батько виховують вісьмох дітей, у тому числі одну прийомну. Всі діти доглянуті, охайно одягнені та нагодовані. Батьки алкогольними напоями не зловживають, проблем із законом не мають. Також встановлено, що дитина не перебувала під негативним впливом будь-якої з груп у соціальних мережах, оскільки не мала доступу до мережі інтернет», - додали у поліції.

Наразі слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та причин події, тривають. Тіло хлопчика скеровано на проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомлялось, курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького знайшли 2 травня повішеним на території навчального закладу.