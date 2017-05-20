На Одещині – другий за травень землетрус

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Реєстрація землетрусу

Землетрус прийшов з Румунії, його магнітуда сягнула 4,3

На півдні Одеської області пізно ввечері в п'ятницю, 19 травня, стався землетрус. Про це передає «Траса Е-95».

Зокрема, поштовхи відчули в Ізмаїлі, та загалом в Придунайському регіоні.

Землетрус прийшов із сусідньої Румунії - з сейсмоактивної зони Вранча. Його магнітуда склала 4,3, а епіцентр знаходився в 5 кілометрах від румунського міста Нережу на глибині 117 кілометрів.

Нагадаємо, це вже другий за останній місяць землетрус, магнітуда якого перевищує 4. Перший був зафіксований 3 травня о 9 ранку. Його магнітуда була 4,4.

Як повідомлялось, сьогодні Одесу накрило потужним градом.