На Одещині можливий сміттєвий колапс: на звалищі Білгорода-Дністровського не приймають відходи

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Зі вчора місцевий полігон припинив прийом сміття

Жителів Білгорода-Дністровського попереджають про можливі проблеми з вивезенням сміття – зі вчора відходи на звалищі не приймаються. Про це в ході сьогоднішнього брифінгу повідомив начальник місцевого комунального підприємства «Автотранссервіс» Сергій Крупп.

За його словами, проблема пов'язана з діями виробничого кооперативу «Екологія», у віданні якого знаходиться звалище - з початку року він на 40% підвищив тариф, а 24 січня взагалі перестав приймати тверді побутові відходи.

«Користуючись своїм монопольним становищем, ПК «Екологія», не надавши калькуляцію і не обґрунтувавши такий стрибок в тарифі, просто відмовляється приймати сміття від нашого підприємства, - заявив начальник комунального підприємства.

«Ми поки зайняті пошуком виходу з ситуації, що склалася, а також альтернативним місцем для вивозу твердих побутових відходів. Крім того, ми звернулися в Антимонопольний комітет і сподіваємося на його втручання», - зазначив Крупп.

Сергій Крупп додав, що 25 січня в місто виїхали резервні сміттєзбиральні автомобілі, проте в найближчі кілька днів можливі перебої з вивезенням ТПВ.

Нагадаємо, у Львові склалась критична ситуація із вивезенням сміття. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим обсягом твердих побутових відходів.

Джерело: Думская