  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Одещині обмежили рух транспорту

    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка
    Негода в Україні
    Негода в Україні

    Через негоду поліція закрила рух для вантажівок та легкових автівок

    В Одеській області через негоду обмежений рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    «Станом на 14:00, рух автотранспорту і рух вантажних автомобілів обмежений в Одеській області», - йдеться в повідомленні.

    Ситуація на дорогах України
    Ситуація на дорогах України

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», критичною за рівнем аварійності ситуація на дорогах залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Також ускладнено рух на Львівщині та Вінниччині.

    Станом на 9:00 9 січня рух автотранспорту було обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині обмежено рух лише вантажних автомобілів.

    Негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ