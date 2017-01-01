На Одещині обмежили рух транспорту
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Негода в Україні
Через негоду поліція закрила рух для вантажівок та легкових автівок
В Одеській області через негоду обмежений рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
«Станом на 14:00, рух автотранспорту і рух вантажних автомобілів обмежений в Одеській області», - йдеться в повідомленні.
Ситуація на дорогах України
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», критичною за рівнем аварійності ситуація на дорогах залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Також ускладнено рух на Львівщині та Вінниччині.
Станом на 9:00 9 січня рух автотранспорту було обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині обмежено рух лише вантажних автомобілів.