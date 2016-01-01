На Одещині оголошено план перехоплення підозрюваного у подвійному вбивстві

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У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 31-річний мешканець Овідіополю, який зник з місця події на вантажному автомобілі «МАН»

В Одесі оголошено про план перехоплення підозрюваного у подвійному вбивстві у селищі міського типу Овідіопіль. Співробітниками Національної поліції в Одеській області не допущено прорив в місто автомобіля «МАН», за кермом якого перебував зловмисник, однак він зник з місця злочину.

Про це повідомляє прес-сужба Національної поліції України.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт. Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, автомобіль зловмисника на трасі був виведений силами поліції у бік. В даний час поліція і Нацгвардія оточили територію, на якій востаннє бачили розшукуваного.

Як зазначається, жертвами зловмисника стали 42-річня жінка та її дворічна донька.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 31-річний мешканець Овідіополю, який зник з місця події на вантажному автомобілі «МАН».

Також наголошується, що введено в дію оперативний план «Сирена». На пошук зловмисника орієнтовано особовий склад Одеського гарнізону поліції.

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що зловмисник мав намір скоїти гучний злочин. В його планах було скоїти наїзд у великий натовп людей в Одесі. Втілюючи заплановане він, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі, сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився.

Аби не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в’їзд до Одеси та почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру. Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських він на деякий час відірвався від переслідування. Після того як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем.

Наразі місце, де в останнє бачили зловмисника, оточено. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи та військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають.