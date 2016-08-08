На Одещині під кригу провалились четверо людей: двох досі шукають

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Місцеві рибалки врятували двох постраждалих

На Одещині у смт Лиманське на Кучурганському водосховищі четверо людей провалилися під кригу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Одеській області.

Під кригу потрапили четверо людей, з яких – двоє дітей. Під час інциденту люди знаходились у 500 метрах від берега.

Місцеві рибалки врятували двох постраждалих, в тому числі і одну дитину. Постраждалих госпіталізовали до реанімаційного відділення Роздільнянської районної лікарні з діагнозом переохолодження тіла. Відділенням водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області розпочаті пошукові роботи зниклих людей.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області рятувальники зняли з дрейфуючої криги 12 рибалок.