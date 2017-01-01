На Одещині прикордонники затримали автівки, викрадені за кордоном (фото)

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«Тойота Prado», викрадена в Іспанії

На автомобілі спрацювала база даних Інтерполу

У п’ятницю, 2 червня, на Одещині співробітники Держприкордонслужби виявили два автомобілі, які знаходилися в міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Під час прикордонного контролю на ці автомобілі спрацювала база даних Інтерполу.

«Автівку «Тойота Prado» затримали прикордонники Подільського загону в пункті пропуску «Платонове». Нею намагався перетнути кордон з Молдовою наш співвітчизник. Було встановлено, що даний транспортний засіб викрадений в Іспанії та розшукується з листопада 2006 року», - інформують прикордонники.

«А в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили коштовний «Mercedes». Під час перевірки транспортного засобу 2015 року випуску, яким іноземець прямував в Україну, на автомобіль спрацювала база даних Інтерполу. Співробітники Держприкордонслужби встановили, що автівку на початку цього року викрали у Польщі», - повідомляє ДПСУ.

Наразі виявлені авто передані до Нацполіції в Одеській області, а по даних фактах повідомлено Укрбюро Інтерполу.