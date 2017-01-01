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    На Одещині п’яний прокурор збив на позашляховику жінку

    • Сьогодні, 06:59
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    Жінка, яку збили, після ДТП померла

    Двоє братів, один з яких працює в Службі безпеки України, а другий – в прокуратурі, увечері в неділю, 26 лютого, збили та переїхали жінку на своєму позашляховику Audi Q-7 в селі Кислиці Ізмаїльського району.

    Про це повідомляє Думская.

    «Жінка, яку збили, після ДТП померла, а брати поїхали з місця події, не надавши допомоги потерпілій. Після аварії винуватці спробували сховатися від поліції, проте після погоні були затримані. Обидва виявилися нетверезими. Кримінальне провадження відразу забрала прокуратура. Всі документи і протоколи були вилучені у поліції. Зараз справу веде старший слідчий прокуратури Сергій Костенко. Справу намагаються «зам’яти» усіма силами», – повідомив виданню працівник прокуратури на умовах анонімності.

    За інформацією місцевих ЗМІ, загиблою є мешканка села Кислиці 1967 року народження. Жінку виявили місцеві жителі на проїжджій частині, після чого самостійно доставили її до Ізмаїльської міської лікарні, де вона померла.

    У свою чергу в прес-службі прокуратури Одещини повідомили, що слідчі перевіряють інформацію про причетність до цієї ДТП працівника прокуратури. І саме через те, що є такі припущення, справу розслідує прокуратура.

    У зв’язку з наявністю інформації про можливу причетність до ДТП співробітника прокуратури проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим прокуратури Одеської області. 

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