На Одещині Саакашвілі і його колишній підлеглий влаштувли сварку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саакашвілі і Бойченко

Бойченко вказав екс-губернатору на те, що за 1,5 роки ділянка дороги Вилкового - Спаське, яка проходить через Кілію, так і не була відремонтована

Колишній губернатор Одещини Михайло Саакашвілі та його колишній підлеглий, нині депутат Одеської обласної ради, голова Кілійської райради Павло Бойченко влаштували публічну сварку. Це сталося під час візиту Саакашвілі до міста Вилково.

Бойченко звинувачував Саакашвілі у тому, що він не виконав своїх обіцянок щодо ремонту доріг, а екс-губернатор стверджував, що особисто доклав зусиль для ремонту доріг області.

Після інциденту обидві сторони висловили своє бачення події.

Так, за словами Бойченка, він вказав екс-губернатору на те, що за 1,5 роки ділянка дороги Вилкового - Спаське, яка проходить через Кілію, так і не була відремонтована. На що, за його словами, у відповідь почув від Саакашвілі «хамство і агресію». Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«У недільний сонячний день в місті Вилкове я мав щастя зустріти екс-президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, який в черговий раз приїхав «з гастролями» до нас, продемонструвати, що він супермен. У присутності своїх камер, яких було три або чотири, він розповідав, як дороги на Кілійщіні будував!) Оскільки я не з чуток знаю «дорожню історію» Кілійського району, у мене виникло кілька запитань до цієї людини, на які я, на жаль, не отримав відповідей», - зазначив він.

При цьому Бойченко відзначає, що Саакашвілі приїжджав сюди, ще коли був губернатором, і обіцяв зробити дороги. Через півроку, за його словами, після того, як не було зроблено нічого з обіцяного, місцеві жителі почали самі шукати гроші на ремонт дорожнього покриття.

У свою чергу Міхеїл Саакашвілі у себе у Facebook прокоментував інцидент так: «Приїхав у Вилкове, перевірити стан дороги, яку з таким трудом вибив гроші в минулому році. Президент відрапортував 26 числа, що дорога закінчена, але це виявилося не до кінця правдою. До його приїзду зробили значну частину першого шару і розмітку, а зараз роблять другий шар і перестилают його вже поверх розмітки».

Однак, за словами екс-губернатора, через деякий час у Вилковому з'явився голова райради і почав тролити Саакашвілі, та не отримав підтримки з боку присутніх представників місцевого населення. «Насправді люди в Україні прозріли вже у всіх місцях і старі трюки з нашим суспільством більше не пройдуть. Але подивіться відео, якщо хочете трохи повеселитися», - підсумував Саакашвілі.