На Одещині сержанта за продаж боєприпасів на 60 днів відправили на гауптвахту

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Боєприпаси, які нам нагався продати військовий

Військового було затримано під час продажу боєприпасів

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання на гауптвахті протягом 60 діб начальнику складу взводу матеріального забезпечення однієї з військових частин в Одеській області. Як альтернативу визначено можливість внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень.

Як повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону, в кінці лютого сержант запропонував громадянину придбати навісний динамічний захист, що входить у динамічний захист танка і включає близько 280 грамів тротилу.

Загалом правоохоронцями задокументовано три факти реалізації динамічного захисту (23 коробки) на загальну суму 1500 гривень. Під час продажу чергових восьми коробок сержанта було затримано військовою прокуратурою та працівниками підрозділу контррозвідки.

До слова, вчора співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі у дві тисячі доларів одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.

Також нещодавно на Одещині попрощались із загиблим в АТО морпіхом.