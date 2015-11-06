На Одещині стався спалах вірусного гепатиту А
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Зафіксовано вже дев'ять випадків захворювання на небезпечний вірус, майже всі хворі – діти
Дев'ять випадків захворювання вірусним гепатитом А зафіксували з 14 грудня по 23 січня в Татарбунарському районі Одеської області. Про це інформує «Думская».
Як повідомили в райдержадміністрації, захворіли чотири учні ПТУ-23, стільки ж учнів школи I-III ступенів села Дмитрівка і один дорослий житель села. Всіх хворих госпіталізовано до інфекційного відділення Татарбунарської центральної районної лікарні.
Гепатит А (хвороба Боткіна, епідемічний гепатит) – гостре інфекційне захворювання, яке протікає із загальною інтоксикацією і переважно вражає печінку. Зараження гепатитом А відбувається через їжу, заражену воду, а також контактно-побутовим шляхом. Перш за все вірус потрапляє в харчові продукти з рук.
Нагадаємо, Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України зафіксував спалах вірусного гепатиту А у дитячому садку №3 «Веселка» смт Ємільчине, що на Житомирщині.