На Одещині судитимуть чоловіків, які із гранатомета підірвали БТР

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно другого учасника терористичної групи

Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальні акти стосовно осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, скоєнні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї, повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що підозрюваний вступив у злочинну змову з особами для скоєння теракту.

У вересні 2014 року члени терористичної групи виїхали до блокпосту в Біляївському районі та підірвали бронетранспортер за допомогою реактивної протитанкової гранати.

Після чого підозрювані позбулися пускового пристрою в іншому районі області, викинувши його у ставок.

Нагадаємо, прокуратура області у вересні 2016 року скерувала обвинувальний акт стосовно одного з учасників вказаної групи до суду для розгляду по суті.