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    На Одещині судитимуть чоловіків, які із гранатомета підірвали БТР

    • Сьогодні, 11:29
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    До суду скерували обвинувальний акт стосовно другого учасника терористичної групи

    Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальні акти стосовно осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, скоєнні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї, повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

    Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що підозрюваний вступив у злочинну змову з особами для скоєння теракту.

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    У вересні 2014 року члени терористичної групи виїхали до блокпосту в Біляївському районі та підірвали бронетранспортер за допомогою реактивної протитанкової гранати.

    Після чого підозрювані позбулися пускового пристрою в іншому районі області, викинувши його у ставок.

    Нагадаємо, прокуратура області у вересні 2016 року скерувала обвинувальний акт стосовно одного з учасників вказаної групи до суду для розгляду по суті.

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    суд тероризм Одещина
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