На Одещині від менінгококового сепсису померла дівчинка

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У суботу дівчину у важкому стані доставили в один з медичних закладів Білгорода-Дністровського

В Одеській області зафіксована смерть підлітка від менінгококового сепсису. Про це повідомила волонтер Катерина Ножевнікова, яка займалася пошуком ліків для хворої.

Учениці Одеського технічного коледжу Катерині було всього 15 років. У суботу її у важкому стані доставили в один з медичних закладів Білгорода-Дністровського. Сім'я гостювала у бабусі, дівчинці стало погано. Лікарі боролися за її життя, однак смерть виявилася сильнішою.

«Ми купували кров, плазму, робили все можливе для порятунку, однак менінгококовий сепсис саме для дітей особливо небезпечний і дуже часто смертельний, у вівторок Катюші не стало», - говорить Катерина Ножевнікова.

Знаючи про заразність цієї інфекції, акерманські медики, які поставили страшний діагноз, вирішили відправити родичів здавати аналізи, проте зіткнулися з відмовою.

«В суботу вони нібито не встигли, а батько сімейства сказав, що завтра Великдень, тому вони пройдуть обстеження вже на тижні», - журиться Ножевнікова.

За її словами, в понеділок у молодшого брата покійної взяли аналіз вже в одеській інфекційної лікарні, і він не дав позитивного результату, однак через два дні дитині стало погано, і зараз медики з'ясовують, що це - страшний менінгокок чи звичайна ГРВІ.

В одеському міському відділі охорони здоров'я відзначають, що вживають всіх необхідних заходів.

Джерело: Думская