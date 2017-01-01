На Одещині відбулося випробування нової української ракети (відео)

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Випробування новітньої української ракети

Ракета призначена для ураження цілей різного класу

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області взяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки, яке відбулося на одному з полігонів на півдні України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Ракета призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та система керування ракети – українського виробництва. У її виробництві задіяно понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети.

Президент подякував головному конструктору та військовим, які брали участь у випробуваннях.

«Вітаю вас з успішним завершенням випробувань. Вітаю вас з тим, що ракета вразила мішень. Бажаю якнайскорішого її поставлення на озброєння. Це є наш спільний успіх», – сказав Порошенко.

За випробуваннями також спостерігали міністр оброни України Степан Полторак та секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Турчинов.