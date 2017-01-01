На Одещині відвідувачі бару влаштували стрілянину, є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок конфлікту четверо постраждалих госпіталізовані в центральну районну лікарню з різними діагнозами

В Ізмаїлі Одеської області внаслідок конфлікту між відвідувачами бару Zeytun із застосуванням зброї четверо людей потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

«Четверо постраждалих госпіталізовані в центральну районну лікарню з різними діагнозами. Двом із них заподіяні тілесні ушкодження у вигляді непроникаючого вогнепального поранення живота, обличчя та грудної клітки», - йдеться у повідомленні.

Дані щодо події внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що постраждалі відпочивали в барі. В одній із компаній була дівчина. При виході з бару інша група відпочиваючих не пропустила її, прищемивши пальці дверима. Побачивши це, хлопець потерпілої зателефонував своєму знайомому. Коли приїхав його знайомий, кривдники дівчини стали завдавати йому тілесні ушкодження. На їхні дії чоловік дістав пістолет і попросив не чіпати його, інакше він стрілятиме. Нападники не відреагували і продовжили його наздоганяти. Тікаючи, чоловік здійснив кілька пострілів у бік переслідувачів. Після цього пістолет був вибитий у нього з рук, і йому самому заподіяли тілесні ушкодження.

Ізмаїльські правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців цієї події. За вчинене законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.