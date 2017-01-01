На Одещині через хабар затримали директора палацу спорта

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Керівник вимагав та отримав «подяку» в розмірі $200 за підпис під договором про розміщення об'єкта торгівлі

Директора овідіопольського комунального підприємства «Палац спорту імені Дукова», депутата райради Володимира П. затримали вчора співробітники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіціі України, повідомляє «Думская».

За даними відомства, керівник вимагав та отримав «подяку» в розмірі $200 за підпис під договором про розміщення об'єкта торгівлі. Зустріч з представником фірми директор проводив прямо на робочому місці.

Володимира П. затримали, вирішується питання про запобіжний захід. Сам він стверджує, що став жертвою «підстави».

Нагадаємо, На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника слідчого відділення поліції.