На Одещині зафіксовано спалах африканської чуми свиней

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Фото: УНІАН

За прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за останні кілька днів отримала позитивний результат дослідження на африканську чуму свиней (АЧС) в Одеській області, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що спалах захворювання та загибель чотирьох свиней було зафіксовано в господарстві Великорибальського психоневрологічного будинку-інтернату с. Ярославка (Одеська обл.).

За попередньою інформацією, в господарстві тримали 49 голів свиней.

«В осередку захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС», — додали у Держпродспоживслужбі.

За прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС.

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