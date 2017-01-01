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    На Одещині зафіксовано спалах африканської чуми свиней

    • Сьогодні, 20:36
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    Фото: УНІАН
    Фото: УНІАН

    За прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС

    Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за останні кілька днів отримала позитивний результат дослідження на африканську чуму свиней (АЧС) в Одеській області, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

    Зазначається, що спалах захворювання та загибель чотирьох свиней було зафіксовано в господарстві Великорибальського психоневрологічного будинку-інтернату с. Ярославка (Одеська обл.).

    За попередньою інформацією, в господарстві тримали 49 голів свиней.

    «В осередку захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС», — додали у Держпродспоживслужбі.

    За прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС.

    Читайте також статтю: Володимир Лапа: Якщо темпи поширення чуми зберігатимуться, до 2020 року ми втратимо 1,2 мільйона свиней

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