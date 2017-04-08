На Одещині зафіксували спалах АЧС серед диких кабанів

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Дикі кабани

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника африканської чуми

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС) серед диких тварин в Одеській області. Про це в понеділок, 10 квітня, повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.

«При дослідженні проб біоматеріалів, відібраних від 4 голів диких кабанів відстріляних для проведення моніторингу африканської чуми свиней (АЧС) у мисливських угіддях ТОВ МФ "Південь" Кармелюківського мисливського господарства Балтського району Одеської області, в одній пробі виявлено ДНК вірусу АЧС (звіт про результати дослідження Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) №002283 п. м./17 від 08.04.2017)», - говориться в повідомленні.

Згідно інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, у зазначеному мисливському господарстві налічується близько 40 голів диких кабанів.

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