На Одещині затримали банду викрадачів людей

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Оперативники СБУ затримали п’ятьох активних членів банди

Членів злочинного угруповання, які впродовж декількох років викрадали на Одещині людей заради викупу, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зокрема зловмисники вимагали від родини викраденого мешканця регіону 40 тисяч доларів за його звільнення.

Оперативники спецслужби затримали п’ятьох активних членів банди та вилучили речові докази, що доводять їх причетність до скоєння тяжких злочинів.

Трьом затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



