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    На Одещині затримали молдованина, який намагався запустити безпілотник над кордоном з невизнаним Придністров'ям

    • Сьогодні, 14:23
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    37-річний громадянин Республіки Молдова запускав квадрокоптер «Фантом» за 100 метрів від кордону

    Прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Станіславка» Подільського загону затримав порушника кордону, який намагався запустити безпілотний літальний апарат. Про це повідомив прес-центр Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

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    Як наголошується в повідомленні, 37-річний громадянин Республіки Молдова запускав квадрокоптер «Фантом» за 100 метрів від кордону з невизнаним Придністров'ям.

    Щодо чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

    Це не перший випадок порушення українського кордону за допомогою безпілотних літальних апаратів. У 2016 році тільки на ділянці Подільського району було зафіксовано сім таких інцидентів.

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    Держприкордонслужба
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