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    На Одещині завершився перший етап міжнародних антитерористичних навчань

    • Сьогодні, 04:53
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    <p>Учасник навчань &laquo;Міцний кордон 2017&raquo;</p>

    Учасник навчань «Міцний кордон 2017»

    На навчаннях відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спецслужб Молдови

    В п’ятницю завершився перший етап міжнародних антитерористичних навчань України та Молдови на території Одеської області. 

    Про це звітує прес-центр СБУ.

    «Відпрацьовані практичні спільні дії суб’єктів боротьби з тероризмом з питань протидії терористично-диверсійним групам. До навчань залучено три тисячі військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Під час навчань було виявлено три умовні диверсійно-розвідувальні групи та знешкоджено десять «вибухових пристроїв», - підбиваючи підсумки першого етапу навчань зазначив начальник управління СБУ в Одеській області Олександр Довженко.

    Також на навчаннях відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спеціальних служб Молдови.

    Міжнародні україно-молдовські антитерористичні навчання «Міцний кордон 2017» триватимуть до 25 травня.

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