На Одещині завершився перший етап міжнародних антитерористичних навчань

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Учасник навчань «Міцний кордон 2017»

На навчаннях відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спецслужб Молдови

В п’ятницю завершився перший етап міжнародних антитерористичних навчань України та Молдови на території Одеської області.

Про це звітує прес-центр СБУ.

«Відпрацьовані практичні спільні дії суб’єктів боротьби з тероризмом з питань протидії терористично-диверсійним групам. До навчань залучено три тисячі військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Під час навчань було виявлено три умовні диверсійно-розвідувальні групи та знешкоджено десять «вибухових пристроїв», - підбиваючи підсумки першого етапу навчань зазначив начальник управління СБУ в Одеській області Олександр Довженко.

Також на навчаннях відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спеціальних служб Молдови.

Міжнародні україно-молдовські антитерористичні навчання «Міцний кордон 2017» триватимуть до 25 травня.