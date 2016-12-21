На Одещині зберігаються обмеження руху транспорту

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Зокрема обмежено рух усіх машин на дорозі М-15 Одеса – Рені

В Одеській області через складні погодні умови зберігаються обмеження руху транспорту на деяких автодорогах. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

«Через складні погодні умови (снігопад, хуртовини) залишається обмеження руху для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені. З 12:00 11 січня обмежено рух для великовагового транспорту на автодорозі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ у напрямку на Таганрог. Залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград – Платонове», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще вчора було заборонено рух транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області - Арцизського, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

Окрім того, у ДержНС повідомляють, що до розчистки доріг України залучили 1 тис. 91 од. тех. та 1 тис. 763 ос., з яких від «Укравтодору» залучено 1 тис. 24 од. техніки та 1 тис. 529 ос., від ДержНС - 67 од. тех. та 234 ос. о/с. Підрозділами ДержНС з 4 січня вивільнено зі снігових заметів 2 тис. 13 автомобілів, у яких перебувало 4 тис. 848 осіб.